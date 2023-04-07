Мошенники с помощью новой схемы способны обчищать счета россиян

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Новую мошенническую схему назвали специалисты ВТБ. Сейчас злоумышленники пытаются увеличить лимиты переводов через личный кабинет клиентов банка. Это делается с целью увеличения денежной суммы, которую можно вывести на счета дропперов.

Как говорится в релизе, сначала мошенники используют стандартные схемы, чтобы получить возможность зайти в личный кабинет, после этого они пытаются изменить лимиты переводов. Злоумышленники часто представляются сотрудниками госорганов, банков и других компаний отметил старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

При этом, если раньше мошенники хотели просто получить доступ к вашим деньгам, то сейчас в их планах увеличить свою «прибыль». В ВТБ рекомендовали клиентам самостоятельно проверять историю входов и при малейшей угрозе сразу же блокировать карту.

Между тем, сайт KP.RU публиковал истории общения с телефонными аферистами от наших читателей. Так, например, ранее всего за сутки мошенники смогли незаконно получить 8 млн рублей от жителей Иркутской области.