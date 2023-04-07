На Украине раскритиковали одежду команды Зеленского во время визита в Польшу Фото: REUTERS

Украинцев возмутили наряды делегации президента Украины Владимира Зеленского в ходе официального визита в Польшу. Об этом пишет «Украина.ру».

На представленных видео можно увидеть, что украинский лидер одет в традиционную для себя одежду - черный свитер и штаны в стиле милитари защитного цвета. Супруга Зеленского была в строгом пальто бордового цвета. Команда президента Украина была одета по-разному: зеленые и черные куртки, мятые штаны, костюмы цвета хаки, а на ногах у многих были кроссовки.

Украинский блогер раскритиковал такой внешний вид делегации, которая приехала с официальным визитом в Польшу, назвав их бомжатником. «Кто эти бомжи и зачем? Прекратите это шоу уродов в кроссовках», — написал блогер.

Кроме того, блогер заявил, что, если представители Украины намерены сделать вид, что приехали в Польшу прямиком из окопа, то должны для начала одеться в одинаковую одежду, а также снять кроссовки.

Напомним, во время своего визита в Варшаву украинский президент пообещал, что в скором времени между Украиной и Польшей будут стерты все границы - политические, экономические, а также исторические.