В Минэкономразвития РФ заявили, что западные эксперты недооценили гибкость российской экономики

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В министерстве экономического развития России считают, что показатель валового внутреннего продукта (ВВП) в РФ вырастет уже в 2023 году. Эксперты на Западе недооценили степень гибкости экономики РФ, заявили в ведомстве в ответ на прогноз Всемирного банка, который улучшил прогноз по сокращению российского ВВП до 0,2 % вместо 3,3 %.

В пресс-службе Минэкономразвития агентству ТАСС сообщили, что Всемирный банк продолжил тренд, заданный ранее Международным валютным фондом, по пересмотру «сверхнегативных прогнозов» развития экономики РФ в лучшую сторону.

«Действительно, все сложнее отрицать очевидное. Западные эксперты недооценили степень гибкости нашей экономики», - заявили в министерстве.

Устоять под санкционным ударом, как считают в ведомстве, России удалось во многом из-за того, что была сделана ставка на частный бизнес.

В Минэкономразвития добавили, что динамика экономики в январе и феврале говорит о том, что ВВП России вырастет уже в текущем году.

Как писал сайт KP.RU, ранее Всемирный банк пришел к выводам, что ВВП России в этом году, скорее всего, уменьшится не так сильно, как ожидалось изначально. В результате он улучшил прогноз сокращения показателя с 3,3 % до 0,2 %.