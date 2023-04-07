Прямой транспортный коридор заработает между Россией и Венесуэлой

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Между Россией и Венесуэлой в ближайшее время будет запущен прямой транспортный коридор. Об этом проинформировал руководитель российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко.

В интервью РИА Новости глава палаты сообщил, что работа по организации такого коридора идет давно, и российская сторона планирует, что он откроется в ближайшее время.

Фроленко уточнил, что в настоящее время рассматриваются варианты маршрутов по коридору из трех российских портов в Севастополе, Санкт-Петербурге и Новороссийске. Если говорить о Венесуэле, то там речь идет о Пуэрто-Кабельо. Это «большой и интересный порт», объяснил глава палаты. Там есть зерновой терминал на 250 тысяч тонн, планируется увеличить его объемы.

В создании транспортного коридора, по словам Фроленко, заинтересованы как российские, так и венесуэльские предприятия. По его мнению, товарооборот будет «огромный».

Ранее сайт KP.RU писал, что в конце февраля 2023 года секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил с коллегами из Венесуэлы вопросы противодействия «цветным революциям», а также сотрудничество в сфере информационной безопасности.