Вице-премьер Чернышенко презентовал проект «Игры Будущего» на выставке EXPO-2023 во Вьетнаме

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил 32-ю международную выставку Vietnam EXPO-2023, где презентовал проект «Игры Будущего».

«Участие в Vietnam EXPO-2023 - возможность установить личные контакты между представителями бизнеса наших стран. И важный шаг на пути перехода на новый уровень взаимодействия по всему спектру направлений», - заявил вице-премьер, отметив, что речь идет об образовании, туризме, цифровых технологиях и других сферах.

Чернышенко уточнил, что на выставке было представлено примерно 30 российских компаний, семь из которых связаны с отраслью высоких технологий. Он выразил надежду, что российские компании «смогут установить крепкие деловые связи в регионе» после выставки Vietnam EXPO

Сообщается, что представители делегации отметили высокий потенциал разработок и компаний из России, которые заинтересованы в скорейшем выходе на рынки Вьетнама и Юго-Восточной Азии.

Кроме того, во время выставки вице-премьер РФ презентовал международный фиджитал-турнир «Игры Будущего», сообщив, что фиджитал-спорт был придуман именно в России, а сейчас набирает популярность по всему миру.

«Только во Вьетнаме насчитывается более 18 миллионов киберспортивных игроков, есть сильные киберспортивные команды. Мы приглашаем их присоединиться к движению фиджитал», - заявил он.

Напомним, ранее Чернышенко заявил, что товарооборот России и Вьетнама достигнет 10 млрд долларов к 2025 году.