В Тульской области спустя 2,5 года раскрыли убийство отчимом пятилетнего мальчика Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи в Тульской области раскрыли убийство пятилетнего мальчика, пропавшего осенью 2020 года. Выяснилось, что его убил отчим за непослушание, а затем закопал тело в лесу, сообщили в СУСК России по региону.

Летом 2020 года 33-летняя мать погибшего мальчика съехалась с 28-летним мужчиной, они арендовали дом на территории Богородицкого района Тульской области. В октябре того же года женщина уехала на неделю, оставив своего пятилетнего ребенка с отчимом.

Спустя несколько дней мужчина не выдержал непослушания мальчика и нанес ему телесные повреждения. Ночью он проснулся и обнаружил, что ребенок мертв. Мужчина испугался последствий, завернул тело в плед и вывез его в лесополосу, где закопал.

Следующие два года следователи искали «пропавшего мальчика». При этом убийца продолжал жить с матерью погибшего ребенка до осени 2022 года.

Раскрыть дело удалось только в 2023 году. KP.RU писал, что мужчину замучила совесть и он пришел с повинной. На допросе он в подробностях рассказал о совершенном преступлении и показал место, где закопал тело.