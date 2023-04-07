Маск заменил мемную собаку Doge обратно на птичку в логотипе Twitter

Twitter вернул оригинальный логотип с птичкой Фото: REUTERS

Собака-мем Doge больше не изображена в левом верхнем углу социальной сети Twitter. Американский миллиардер Илон Маск, которому принадлежит соцсеть, поменял ее на оригинальный логотип с птичкой голубого цвета.

Мемная собака Doge появилась на логотипе Twitter 3 апреля 2023 года. Почему это было сделано, не объяснялось. Компания и ее владелец никак не стали комментировать смену исчезновение изображения голубой птички с логотипа Twitter.

Пес породы сиба-ину также является логотипом криптовалюты Dogecoin, из-за чего ее стоимость в день смены логотипа Twitter увеличилась на 30%.

Американский миллиардер не впервые влияет на стоимость Dogecoin. К примеру, в 2021 году у себя в соцсети он выложил ряд изображений, в том числе кадр из мультфильма «Король лев», изменив его. Предприниматель изобразил себя в виде обезьяны, которая держит Симбу, заменив голову львенка на мордочку мемного пса.

У самого Маска, кстати, дома есть собака породы сиба-ину. Новый питомец, которого миллиардер назвал Флоки, появился у него в 2021 году. А в феврале 2023 года Маск сообщил, что пес стал главой Twitter, приложив соответствующее фото с рабочего места нового гендиректора компании.