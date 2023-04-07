Один человек умер и шестеро пострадали после жуткого взрыва фуры на дороге в Узбекистане

В Узбекистане перевернулась и взорвалась фура с лакокрасочными материалами взорвалась Фото: пресс-служба МЧС Узбекистана

В Узбекистане грузовик, перевозивший лакокрасочные материалы, перевернулся на полном ходу и взорвался, погиб один человек.

На видео, опубликованном в соцсетях, запечатлено, как фура, ехавшая по средней полосе, переворачивается и мгновенно взрывается. После этого горящие лакокрасочные материалы заливают трассу.

На сайте Министерства чрезвычайных ситуаций Узбекистана сообщается, что в результате ДТП погиб водитель грузовика. Также в аварии пострадали шесть человек, их госпитализировали. Прибывшие на место инцидента пожарные ликвидировали пожар в течение 25 минут.

Напомним, в июле прошлого года водитель грузовика «Вольво» с полуприцепом ГРАЗ не справился с управлением, из-за чего габаритную машину повело в сторону, и она вылетела с дороги. От сильного удара кабина водителя смялась, однако цистерна осталась целой, и топливо не разлилось.