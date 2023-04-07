Глава Минэкономразвития заявил, что низкий уровень безработицы в России сохранится надолго Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил о том, что сегодня в России сохраняется низкая безработица, которая, по его словам, останется достаточно надолго, а также возможны еще новые рекорды.

«У нас действительно исторически низкий уровень безработицы и вполне возможно, что исторические рекорды, минимумы безработицы еще будут показаны дальше, но в любом случае мы говорим о том, что низкая безработица с нами достаточно надолго», - отметил глава ведомства в пятницу, 7 апреля.

Как заявил министр, малый бизнес сейчас столкнется с конкуренцией за работников с большим бизнесом, а ключевой задачей теперь станет внедрение бережливого производства, увеличение производительности, а также расширение сбыта продукции и сокращение издержек.

Напомним, накануне директор центра карьеры корпорации «Синергия», HR-стратег Анна Рудакова заявила, что сейчас российские работодатели станут активно обращать внимание на соискателей старше 50 лет.