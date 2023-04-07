Глава Амурской области Василий Орлов поручил создать колл-центры по газификации домов и предприятий

В Приамурье появятся колл-центры для жителей и предпринимателей по вопросам газификации. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Амурской области появятся колл-центры, куда жители региона смогут обращаться с конкретными вопросами газификации своих домов. Глава Приамурья Василий Орлов также поручил создать еще один колл-центр специально для представителей бизнеса. Его специалисты будут консультировать предпринимателей, желающих газифицировать свои предприятия или автопарк.

Василий Орлов пояснил, что областная программа состоит из трех больших блоков. Первые два обеспечивают газификацию муниципалитетов, в том числе переход на голубое топливо крупных котельных и ТЭЦ, а также проведение газа в частные домовладения. За эти два блока в регионе отвечает министерство ЖКХ.

«Газификация домовладений — это как раз то, что интересует большинство жителей области, - подчеркнул Василий Орлов. - Это подключение к газу частных домов и возможность при этом получить льготы от государства. Важная тема, этой работой нам предстоит заниматься многие годы. У людей обязательно возникнет множество вопросов - можно ли провести газ к дому в конкретном поселке, сколько это будет стоить, что нужно сделать, будет ли это выгодно. Поэтому министерству ЖКХ необходимо оперативно найти ответы на все возможные вопросы, просчитать экономическую выгоду домовладений и изучить опыт других регионов в части возможных мер господдержки, как федеральных, так за счет областного бюджета».

Глава региона уточнил, что колл-центр по вопросам газификации для жителей региона должен заработать уже до конца года.

Газификация бизнеса также является приоритетным направлением работы. Несколько крупных компаний региона уже выразили желание перейти на газ и перевести на этот вид топлива тяжелую технику. Координировать это направление будет региональное Агентство по привлечению инвестиций. Его специалистам предстоит просчитать экономическую выгоду при газификации предприятий, а также отдельных видов техники и оборудования. Глава области поручил разработать варианты государственной поддержки для бизнеса при переходе на экологичное топливо.

В Приамурье планируют развивать сеть автозаправок для транспорта, работающего на сжиженном газе. Сейчас специалисты определяют места, где их эффективнее всего можно было бы расположить.