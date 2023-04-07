«Вместо долларов – юани»: Китай работает над независимой от США вторичной экономикой

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В Китае начали активно работать над созданием так называемой «вторичной экономики». Той, которая не будет зависеть от США и его валюты. Повсеместная дедолларизация – уже реальное явление, пишет издание Compact.

По информации издания, ослабление доллара как мировой резервной валюты превратилось из мечты в реальность. Китай теперь выстраивает экономические связи с другими государствами с помощью юаней.

В статье также говорится о том, что в марте Саудовская Аравия выразила готовность продавать Китаю нефть за юани. Кроме того, к отказу от долларов в двусторонних торговых отношениях пришли Китай и Бразилия.

По мнению авторов статьи, сейчас главная опасность для Соединенных штатов в том, что в скором времени спроси на доллары будет активно падать. В таком случае Америка не выдержит своего долгового бремени, отмечают авторы.

В России на данный момент доллар стремительно идет к 80 рублям. При этом экономист Коган предрек скорое завершение ослабления рубля к доллару.