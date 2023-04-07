Лавров предупредил об эскалации на Ближнем Востоке из-за столкновений Палестины и Израиля Фото: Евгения ГУСЕВА

Очередные боевые столкновения между Палестиной и Израилем грозят обострением ситуации, процесс урегулирования отношений между ними отброшен далеко назад, считает министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Урегулирование отношений между палестинцами и Израилем, к сожалению, отброшено далеко назад в результате многих событий, в результате столкновений, односторонних мер, которые принимаются и палестинцами, и израильтянами. Они чреватые дальнейшим обострением обстановки», – заявил он на пресс-конференции.

По мнению дипломата, Россия выступает за возвращение к основополагающим решениям ООН, которые позволят выйти у прямому диалогу между Палестиной и Израилем.

Напомним, ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вслед за сектором Газа нанесла удары по Ливану. До этого ЦАХАЛ сообщила, что в ночь на пятницу, 7 апреля, вслед за ударами по сектору Газа наносит удары и по ливанской территории Ливана. Как писал сайт KP.RU, министр обороны Израиля Йоав Галант по итогам срочного совещания с руководителями военных структур заявил, что израильскую армию поставили «под ружье», приказав готовиться к любым ответным мерам на обстрелы своего приграничья, устроенные с территории Ливана.