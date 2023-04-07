СК России обвинил экс-министра обороны Украины Полтораку в гибели 530 жителей ЛНР и ДНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следственный комитет (СК) России в пятницу, 7 апреля, предъявил обвинение бывшему министру обороны Украины Степану Полтораку за обстрелы территорий Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР), в результате чего умерли сотни мирных жителей. Об заявили в пресс-службе СК РФ.

«За обстрелы населенных пунктов ЛНР и ДНР, повлекших гибель и ранения мирных жителей, а также за разрушение объектов инфраструктуры, обвинение предъявлено бывшему министру обороны Украины Степану Полтораку, занимавшему данный пост в период с 2014 по 2019 год», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Полтораку вменяется общее командование подразделениями Вооруженных сил Украины (DCE), в результате чего были разрушены или же частично повреждены около 2 тысяч гражданских объектов, а также погибли более 530 граждан и ранены свыше 970 жителей ДНР и ЛНР. Как сообщается, на данный момент принимаются меры для розыска и ареста обвиняемого.

Ранее сайт KP.RU рассказывал о Степане Полтораке.