В Кремле не стали комментировать слова Ватикана о пасхальном перемирии на Украине

Песков заявил, что в Кремле не слышали заявлений Ватикана о перемирии на Украине во время Пасхи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на слова Папы Римского Франциска, который призвал к двухнедельному перемирию на Украине во время Пасхи. Он заявил, что в Кремле не слышали таких заявлений, поэтому их не представляется возможным прокомментировать.

«Мы читали новости в изложении уважаемого представителя, который был на встрече с понтификом. Но мы не слышали никаких заявлений Ватикана на этот счет, поэтому мы не считаем нужным и возможным комментировать», - сказал пресс-секретарь президента.

Как писал сайт KP.RU, ранее Папа Римский Франциск призвал прекратить все боевые действия на территории Украины на две недели с 9 по 22 апреля. Такой период предлагается в связи с Пасхой, которую сначала будут отмечать католики, а следом православные.

О том, что Ватикан выступил с таким призывом, сообщил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. Он ведет переписку с Папой Римским. По словам Севастьянова, Пасха должна стать «объединяющим символом» в предполагаемом двухнедельном перемирии.

Напомним, с 12:00 6 января до 24:00 7 января 2023 года Россия соблюдала режим тишины в зоне проведения специальной военной операции. Рождественское перемирие поручил установить российский президент Владимир Путин. Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, отверг такое предложение, заявив, что Россия якобы хочет использовать перемирие как прикрытие. Как следствие, Киев во время режима тишины продолжил обстрелы, несмотря на его соблюдение российскими войсками.