Песков усомнился во влиянии визита Макрона в Пекин на позицию Китая по украинскому конфликту

Кремль усомнился во влиянии визита Макрона в Пекин на позицию Китая по украинскому конфликту Фото: REUTERS

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Китай вряд ли повлияют на позицию Пекина по украинскому конфликту, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, это очень важный контакт и, конечно, отслеживаются все сообщения на этот счет. Китай – это очень серьезная, очень большая держава со своей суверенной позицией, которая серьезным образом формируется. И это не та страна, которая так быстро под внешним влиянием свои позиции меняет», – заявил он в ходе брифинга.

Напомним, ранее Макрон прибыл с трехденвным визитом в Китай. Сайт KP.RU писал, что визит проходит на уникальном фоне: во-первых, только недавно председатель КНР Си Цзиньпин переизбрался в третий раз на высший государственный пост и съездил в Москву, показав, на чьей стороне находится Пекин в противостоянии России с Западом. Во-вторых, вместе с собой французский лидер прихватил в Поднебесную главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.