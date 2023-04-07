В Кремле отреагировали на заявление Блинкена о скором контрнаступлении ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы (ВС) России в ходе планирования специальной военной операции на Украине учитывают все данные, в том числе слова государственного секретаря США Энтони Блинкена о скором контрнаступлении украинских войск. Такое заявление в пятницу, 7 апреля, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Скорее это заявление, которое является предметом тщательного отслеживания наших военных … Они тщательно отслеживают всю соответствующую информацию и учитывают это при планировании продолжения специальной военной операции», - заявил представитель Кремля, комментируя вопрос о том, не вызывали ли слова госсекретаря США обеспокоенность в России.

Напомним, накануне Блинкен назвал главной целью партнеров Киева вернуть Украине территории, а также заявил о том, что это будет сделано за счет контрнаступления, которое должно начаться уже в ближайшие недели.