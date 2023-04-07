Лавров: Россия никогда не отказывается от серьезных предложений о диалоге Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу на вопрос журналистов о возможной встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на министерской встрече в конце апреля отметил, что Россия никогда не отказывается от серьезных предложений переговоров. Как пример он привел недавний диалог с представителем Вашингтона на G20.

— Мы регулярно говорим, что мы никогда от серьезных предложений о диалоге не отказываемся. Блинкен попросил о встрече «на ногах» на полях двадцатки — мы встретились. Мы готовы рассмотреть любое предложение, — сказал Сергей Лавров.

Как пояснил министр, информация в СМИ о возможной встречи его и Блинкена появилась из-за того, что журналисты задали соответствующий вопрос постпреду РФ в ООН Василию Небензе. Его ответ означал, что если такой запрос на диалог поступит, Россия отклонять его не будет.

Ранее Сергей Лавров и Энтони Блинкен общались по телефону. Они обсудили задержание журналиста WSJ Эвана Гершковича.