В Израиле из-за стрельбы погибли две женщины

В пятницу, 7 апреля, на Западном берегу реки Иордан около поселения Хамра произошло вооруженное нападение. В результате, две женщины погибли и еще одна получила ранения, передает The Jerusalem Post.

Изначально, по информации издания, инцидент рассматривался как ДТП, однако впоследствии у людей, находившихся в автомобиле, обнаружили огнестрельные ранения.

В результате на месте погибли две женщины, за жизнь третьей продолжают бороться медики. Израильские военные проводят обыск окрестностей.

Напомним, вечером 6 апреля Палестина нанесла самый мощный за последние 20 лет массированный ракетный удар по Израилю. По данным радио Kan, сильный удар пришелся по приграничным населенным пунктам северной и западной Галилеи. Из-за этого один человек был ранен осколками упавшей ракеты и еще один пострадал при попытке спрятаться в бомбоубежище.