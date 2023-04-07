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НовостиПолитика7 апреля 2023 10:21

Песков заявил, что размещение ядерного оружия в Белоруссии не требует пересмотра доктрины России

В Кремле прокомментировали планы по размещению ТЯО в Белоруссии
Полина КУЗНЕЦОВА
Песков заявил, что размещение ядерного оружия в Белоруссии не требует пересмотра доктрины России

Песков заявил, что размещение ядерного оружия в Белоруссии не требует пересмотра доктрины России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Планы по размещению российского тактического ядерного оружия в Белоруссии не требуют пересматривать и вносить изменения в ядерную доктрину Российской Федерации. Такое заявление в пятницу, 7 апреля, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, не требует», - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, требует ли документ обновления с учетом подобных планов.

Напомним, 26 марта этого года президент России Владимир Путин заявил о договоренности между Москвой и Минском о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, отметив, что 1 июля 2023 года заканчивается строительство специального хранилища для ТЯО на территории республики. Российский лидер также обратил внимание на то, что Соединенные Штаты размещают свое тактическое ядерное оружие на территории стран НАТО в Европе на протяжении десятилетий.