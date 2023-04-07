NYT: на связываемой со взрывами на «Северных потоках» яхте «Андромеда» нашли следы взрывчатки Фото: REUTERS

Следователи нашли следы взрывчатки на яхте «Андромеда», которую связывают с терактом на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2». Об этом пишет газета New York Times, ссылаясь на неназванных официальных лиц из ФРГ.

Как сообщает издание, на данный момент «Андромеда» находится в сухом доке с видом на Балтийское море, а у двоих членов экипажа яхты обнаружены поддельные болгарские паспорта.

«Три немецких официальных лица заявили Times, что следователи нашли следы взрывчатки на яхте, а также выявили, что два члена экипажа использовали фальшивые болгарские паспорта», - говорится в статье издания.

Напомним, в марте этого года немецкие журналисты из издания Bild заявили, что яхта «Андромеда», которую следователи из ФРГ причислили к инструментам совершения взрывов на газопроводах, не участвовала в диверсиях, отметив, что «Андромеда» не оснащена нужным оборудованием, которое помогло бы перевозить специальное снаряжение для водолазов.