Вице-премьер Чернышенко поздравил россиян с Днем Рунета

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России 7 апреля отмечают день рождения Рунета. В этом году национальному домену .RU исполнилось 29 лет. Пользователей с праздником поздравил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, отметив, что на сегодняшний день ежедневная аудитория Рунета составляет 95,3 миллиона человек.

«"Цифру" делают люди, и я хочу отметить вклад каждого занятого в цифровой экономике специалиста. Сотрудники технологических компаний формируют продукты и сервисы, которыми пользуются многие граждане страны», - сказал вице-премьер.

По его словам, на сегодняшний день ежедневная аудитория Рунета составляет 95,3 миллиона человек.

Чернышенко напомнил, что, по данным аналитиков РАЭК, вклад Рунета в российскую экономику может достичь почти 12 трлн рублей по итогам 2022 года, увеличившись на 24%.

Зампред правительства также подчеркнул, что после того, как РФ покинули ряд западных компаний, у российских разработчиков и вендоров появилось «окно возможностей в виде огромного заказа на новые решения».

По его словам, в течение года в ИТ из других отраслей пришли 100 тысяч человек, а в университеты в 2022 году за счет денег из федеральной казны зачислили более 117 тысяч будущих «айтишников», что на 3,2 тысячи человек больше, чем годом ранее.

Вице-премьер пожелал Рунету не сбавлять темп, а ИТ-компаниям – расширять бизнес и завоевывать новые рынки, обеспечивая «экспорт отечественных цифровых решений и технологическую независимость России». Российским пользователем он пожелал пользоваться всем многообразием и удобством» цифровых сервисов, которые предлагают бизнес и государство.

Напомним, в конце декабря Чернышенко поручил разработать и утвердить стратегии цифровой трансформации новых регионов до конца 2023 года.