Мэр Донецка сообщил о гибели одного человека при обстреле города Фото: REUTERS

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что жертвой обстрела города в пятницу, 7 апреля, по предварительным данным, стал один человек, а шестеро горожан были ранены.

«По предварительным данным, в результате обстрела центра нашего города по состоянию на 13 часов 10 минут зафиксирована смерть одного человека. Шестеро получили ранения», - заявил градоначальник в своем Telegram-канале, отметив, что на данный момент информация уточняется.

Напомним, днем ранее, в четверг, 6 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивной системы залпового огня автомобильный парк, который расположен в Калининском районе Донецка. Как писал сайт KP.RU, было известно, что жертвами этого обстрела стали по меньшей мере четыре человека, все они были мирными жителями.