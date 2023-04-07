Лавров назвал президентские выборы в Турции внутренним делом страны Фото: Евгения ГУСЕВА

Президентские выборы в Турции являются внутренним делом республики, Россия не намерена вмешиваться в них, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«РФ никогда не вмешивается ни во внутренние дела, ни даже в дискуссии, которые разворачиваются в той или иной стране накануне предвыборных кампаний. Это суверенное дело каждой страны, в том числе такой развитой демократической страны, как Турецкая республика», – сказал дипломат на брифинге.

Как отметил глава МИД России, вмешиваться во внутренние дела государств – это стиль США. Именно Вашингтон «громко и отчетливо» дает советы в преддверии выборов той или иной стране, заявил Лавров. Министр подчеркнул, что такое поведение является хамским, и это понятно «всем нормальным людям».

Напомним, президентские и парламентские выборы в Турции назначены на 14 мая этого года. Основным оппонентом действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана называют Кемаля Кылычдароглу, являющегося единым кандидатом «Народного альянса». Он также является лидером Народно-республиканской партии.

Ранее Кылычдароглу пообещал в случае избрания президентом Турции избежать новых «испытаний» в отношениях с Россией, и заявил о том, что странам нужно перестать вмешиваться во внутренние дела друг друга.