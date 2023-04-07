Прощание с Владленом Татарским состоится в Москве 8 апреля в 12 часов Фото: Кадр видео

Прощание с военкором Владленом Татарским пройдет в субботу, 8 апреля, в 12 часов, в похоронном зале в Троекуровское кладбище в городе Москве. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военкора.

«Прощание с Владленом Татарским состоится: 8 апреля в 12 часов … Всех братьев и сестер с праздником Благовещения», - сказано в сообщении.

Напомним, вечером в минувшие воскресенье, 2 апреля, в кафе Санкт-Петербурга, прогремел мощный взрыв, в результате чего умер Владлен Татарский, а еще около 30 человек пострадали.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 3 апреля была задержана Дарья Трепова, которая позже была арестована на два месяца. Национальный антитеррористический комитет (НАК) позже сказал о том, что данный взрыв был запланирован украинскими спецслужбами, но при поддержке агентуры из сторонников ФБК*, среди которых была Дарья Трепова.

* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом