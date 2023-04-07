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НовостиВ мире7 апреля 2023 11:52

Лавров заявил, что надежд на национальные расследования взрывов на «Северных потоках» мало

Глава МИД РФ прокомментировал расследования диверсий на «Северных потоках»
Марина СЕРГЕЕВА
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу сообщил, что надежд на то, что страны, которые занимаются расследованиями взрывов на «Северных потоках», предадут гласности то, что они там нашли, очень мало.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу сообщил, что надежд на то, что страны, которые занимаются расследованиями взрывов на «Северных потоках», предадут гласности то, что они там нашли, очень мало.

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу сообщил, что надежд на то, что страны, которые занимаются расследованиями взрывов на «Северных потоках», предадут гласности то, что они там нашли, очень мало.

«Честно говоря, у меня очень мало надежд на то, что те, кто занимается национальными расследованиями, найдут в себе силы преодолеть приказ «старшего товарища» и придать гласности то, что они там обнаружили», - заявил глава МИД РФ.

Как ранее писал сайт KP.RU, власти Швеции не видят нужды в том, что вести сотрудничество с РФ в вопросе расследования взрывов, которые произошли на «Северных потоках». Шведский прокурор Матс Юнгквист пояснил, что Стокгольм не против такого сотрудничества, но в настоящее время в этом нет никакой необходимости. В первую очередь, шведские власти пытаются понять, не причастна ли их сторона к произошедшим взрывам. Кроме того, Юнгквист объяснил тот факт, что Россию не допускают к расследованию, якобы секретностью расследования.

В свою очередь, посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что отказ от сотрудничества с Россией ФРГ, Дании и Швеции по взрывам подрывает их доверие к следствию. Он также добавил, что специалисты из РФ считают, что объект, который обнаружили недалеко от газопровода «Северный поток - 2», был частью взрывного устройства.