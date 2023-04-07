Лавров заявил, что надежд на национальные расследования взрывов на «Северных потоках» мало

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу сообщил, что надежд на то, что страны, которые занимаются расследованиями взрывов на «Северных потоках», предадут гласности то, что они там нашли, очень мало. Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу сообщил, что надежд на то, что страны, которые занимаются расследованиями взрывов на «Северных потоках», предадут гласности то, что они там нашли, очень мало.

«Честно говоря, у меня очень мало надежд на то, что те, кто занимается национальными расследованиями, найдут в себе силы преодолеть приказ «старшего товарища» и придать гласности то, что они там обнаружили», - заявил глава МИД РФ.

Как ранее писал сайт KP.RU, власти Швеции не видят нужды в том, что вести сотрудничество с РФ в вопросе расследования взрывов, которые произошли на «Северных потоках». Шведский прокурор Матс Юнгквист пояснил, что Стокгольм не против такого сотрудничества, но в настоящее время в этом нет никакой необходимости. В первую очередь, шведские власти пытаются понять, не причастна ли их сторона к произошедшим взрывам. Кроме того, Юнгквист объяснил тот факт, что Россию не допускают к расследованию, якобы секретностью расследования.

В свою очередь, посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что отказ от сотрудничества с Россией ФРГ, Дании и Швеции по взрывам подрывает их доверие к следствию. Он также добавил, что специалисты из РФ считают, что объект, который обнаружили недалеко от газопровода «Северный поток - 2», был частью взрывного устройства.