В Польше начали осквернять памятники Иоанну Павлу II после выхода фильма о сокрытии педофилии Фото: из соцсетей

В Польше после выхода фильма о сокрытии педофилии в католической церкви начали осквернять памятники папе римскому Иоанну Павлу II.

Накануне телеканал TVN24 показал документальный фильм, в котором говорилось о том, что Краковский митрополит кардинал Кароль Войтыла, а позже Папа римский Иоанн Павел II, знал о случаях педофилии среди священнослужителей, подчиненных ему.

Как передает радиостанция RMF FM, накануне правоохранительные органы задержали мужчину, которого подозревают в осквернении памятника Иоанну Павлу II, стоящего перед архикафедральной базиликой в Лодзи.

Сообщается, что все произошло в ночь на воскресенье, 2 апреля, когда идущие на мессу жители Лодзи увидели, что стоящий перед базиликой монумент облит краской. Руки памятника были выкрашены в красный, а лицо – в желтый. На пьедестале было написано «maxima culpa», что переводится с латинского «наибольшая вина» и относит к названию книги Экке Овербека «Maxima culpa - Иоанн Павел II знал».

Незадолго до этого красной краской был облит другой памятник Иоанну Павлу II, который находится в польской Сталёвой-Воле. На данный момент выявить виновного не удалось.

Напомним, после громкого скандала Ватикан решил обнародовать свод правил о том, как реагировать на случаи педофилии среди священников. Документ состоит из 164 статей.