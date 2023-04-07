Почти четыре миллиона туристов посетили Нижегородскую область в 2022 году

Фото: Кира Мишина/photo.pravda-nn.ru

О достижениях в развитии туризма и народных художественных промыслов за последние пять лет рассказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

«Сфера туризма является одним из ключевых компонентов всей экономики Нижегородской области. По итогам прошлого года объем услуг отрасли составил 16,7 млрд рублей. По данным мобильных операторов, в 2022 году туристический поток в Нижегородскую область превысил 3,9 млн человек», — отчитался министр.

Свой вклад в эти достижения внесли 71 оператор, 780 туристических агентств, 530 гостиниц, отелей, санаториев и других коллективных мест размещения, а также почти 2 500 предприятий общественного питания различного формата, которые заняты в региональной туристической отрасли.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев. Фото: Кира Мишина/photo.pravda-nn.ru

Серьезный рост в сфере гостеприимства стал возможен благодаря поддержке со стороны государства.

«Депутаты Законодательного собрания одобрили снижение налогов, предоставление льгот и преференций инвесторам туристической отрасли. За 5 лет предприятия народных художественных промыслов получили из бюджетов разных уровней около 1 млрд рублей поддержки. Наряду с сельским туризмом мы ввели новые направления — экорекреационный и аграрно-познавательный. А в марте для предпринимателей и организаций, развивающих эти направления туристического бизнеса, установили льготы по налогу на имущество и снизили ставку налога для тех, кто работает по упрощённой системе налогообложения», — напомнил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Кстати, в период пандемии коронавируса общая сумма поддержки сферы туризма Нижегородской области достигла 600 млн рублей, сферы народных промыслов — 314 млн рублей.

В 2022 году губернатор Нижегородской области Глеб Никитин инициировал утверждение Дня народных художественных промыслов России. Идея была поддержана в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, а Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий Указ.

«Мы ведем планомерную работу по развитию туристической инфраструктуры региона, в том числе в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Мы разрабатываем «туристические коды» территорий, строим новые отели и гостиницы, развиваем малую авиацию, проводим имиджевые событийные мероприятия. Речь идет не только о столице Приволжья, но и о таких туристически привлекательных направлениях, как Светлояр, Городец, Чкаловск, Бор, Богородск, Выкса, Арзамас и Дивеево», — добавил Сергей Яковлев.

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович. Фото: Кира Мишина/photo.pravda-nn.ru

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович подчеркнул, что для максимального раскрытия туристического потенциала региона, выхода на новый качественный уровень и удержания высокой планки потребовались немалые усилия.

«На сегодняшний день лучшее отражение нашей работы — повышение региона в Национальном туристическом рейтинге до почетного 6-го места», — подытожил Олег Беркович.