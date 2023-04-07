Задержанного в Брянской области украинского пилота обвиняют в незаконном пересечении границы Фото: Иван ВИСЛОВ

Задержанному в Брянской области украинскому пилоту вменяют вину в незаконном пересечении границы, сообщили в Брянском областном суде.

«Вменяется часть 1 статьи 322 УК РФ – «Пересечение госграницы РФ без действительных документов на право въезда или выезда», – передает ТАСС сообщение суда.

Меру пресечения пилоту изберут в пятницу, 7 апреля.

Напомним, в Брянской области в среду, 5 апреля, в районе села Бутовск упал украинский самолет. Пилот легкомоторного самолета попытался скрыться, но его задержали пограничники. Подробности здесь на KP.RU.

Позже появилось видео допроса пилота украинского самолета, который упал в Брянской области. По словам задержанного мужчины, он является частным пилотом, не имеет отношения к Вооруженным силам Украины и не летал с тех пор, как Россия начала специальную военную операцию. Ему пообещали заплатить 50 тысяч гривен за полет в паре с ведущим самолетом на небольшой высоте и фотосъемку.