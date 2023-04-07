Лавров объяснил фразу «ждать осталось недолго» про отношения с США Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил свою фразу «ждать осталось недолго», произнесенную им ранее в рамках заявления об отношениях с США. Он отметил, что имелось в виду, что «правда восторжествует». Также глава МИД России добавил, что цель двусмысленного высказывания была достигнута.

Напомним, в комментарии телеканалу «Россия-1» Сергей Лавров заявил, что РФ и США находятся «в горячей фазе войны», при этом Москва надеется на проснувшийся разум американцев. Завершил ответ министр фразой: «Посмотрим, ждать осталось недолго»

На конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу Лаврова попросили объяснить, что это означало.

— Я имел в виду, что все равно правда восторжествует. В этом нет никаких сомнений. «Недолго» может быть применимо к различным временным отрезкам. В историческом плане — точно, — пояснил министр.

Журналист, задававший вопрос, отметил, что мир после этой фразы вздрогнул. На это Сергей Лавров ответил, что на это и был расчет.