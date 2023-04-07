Замдиректора компании-производителя боеприпасов HIMARS и ЗРК Patriot Лампкин погиб в авиакатастрофе Фото: Иван ВИСЛОВ

Заместитель директора компании по производству оружия Raytheon Technologies Джефф Лампкин погиб в авиакатастрофе, произошедшей в Соединенных Штатах.

Как передает Daily Mail, трагедия произошла в четверг, 6 апреля, недалеко от Флориды. Частный самолет, на котором летел Лампкин и его жена Пэтти, упал в Мексиканский залив после взлета. Супружеская пара возвращалась после ужина вместе со своими друзьями.

Тело топ-менеджера Raytheon Technologies вечером того же дня, его жены – на следующее утро. Сейчас обстоятельства катастрофы выясняются.

Как писал сайт KP.RU, в январе этого года в Непале произошла авиакатастрофа с самолетом компании Yety при посадке в аэропорту Катманду. На борту судна находилось 72 человека, в том числе четверо членов экипажа. Среди пассажиров было 53 гражданина Непала, пять граждан Индии, четверо россиян и гражданине Южной Кореи, Ирландии, Аргентины, Австралии и Франции. На нескольких видео, попавших в Сеть, видно, что только что самолет вдруг начал крениться на бок, а затем падать.