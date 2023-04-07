Зеленский обсудил со ставкой предупреждение утечек о планах ВСУ Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский собрал ставку Верховного главнокомандующего, чтобы обсудить мероприятия, которые позволят не допустить дальнейших утечек информации о планах ВСУ, Вашингтона и НАТО. Об этом пишет пресс-служба офиса Зеленского.

Сообщается, что речь идёт прежде всего о военных планах украинской армии, о реальном положении дел в рядах военнослужащих, и о том, как именно планируют западные союзники поддерживать и укреплять состояние ВСУ.

В Пентагоне также расследуют ряд случаев, когда информация о планах Киева и Запада утекала на сторону. Например, американцы изучают факт "слива" данных о том, в каком состоянии сейчас находится украинская армия, в социальные сети. Документы, подписанные в марте 2023 года, якобы свободно гуляют по телеграм-каналам.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Пентагоне начали расследование утечки данных о будущем контрнаступлении ВСУ.