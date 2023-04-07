Экс-кандидата в президенты Белоруссии оппозиционера Цепкало заочно приговорили к 17 годам заключения Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусский суд заочно приговорил бывшего кандидата в президенты страны, оппозиционера Валерия Цепкало к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, передает агентство «БелТА».

После выборов 2020 года политик покинул республику. Сейчас он, предположительно, находится в Латвии. Белоруссия объявило Цепкало в международный розыск.

Заочный судебный процесс по делу бывшего претендента на президентский пост начался 1 марта в Минском областном суде. Цепкало обвинили в клевете в отношении президента Александра Лукашенко, оскорблении его, а также в дискредитации страны. Кроме того, против бывшего политика выдвинули обвинения в призывах к санкциям и другим действиям во вред национальной безопасности страны. Также ему инкриминировали создание экстремистского формирования, разжигание вражды, финансирование экстремистской деятельности, получение взятки, ложный донос и злоупотребление служебными полномочиями.

Все обвинения Цепкало называет «полной чушью».

Ранее сообщалось, что прокурор просил для него 19 лет колонии.