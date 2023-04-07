Названы способы справиться с весенней аллергией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с Lenta.ru посоветовал для защиты от аллергии носить маски и очки, а также по мере минимизировать контакт с аллергенами, отметив, что «со дня на день начнутся аллергии на березу», которая дает обильную пыльцу.

«Конечно, для аллергиков все зависит от того, сколько каких деревьев вокруг, сколько пыльцы в воздухе. В сухую ветреную погоду, например, аллергики чувствуют себя плохо, а в дождь можно гулять», - уточнил эксперт.

По его словам, при наличии контакта с аллергеном есть симптоматика, а при отсутствии «нет и симптомов». «Значит, этот контакт нужно не допускать, например, с помощью защитных средств», - отметил он, рекомендуя носить маски, а также очки.

Болибок порекомендовал обезопасить дом, не допуская туда попадания в него аллергенов при помощи специальной ткани на окнах, а также напомнил о классическом совете - при возможности, уезжать на время цветения в места, где аллергены отсутствуют.

Ранее Болибок рассказал, что чаще всего предрасположенность к группе заболеваний, связанных с аллергией на пыльцу растений, передается по наследству. Как писал «Пятый канал», врач сообщил, что в случае, если у одного из родителя выявлена аллергия, то вероятность возникновения диагноза у ребенка составляет 45%.

Аналитики назвали аллергии, которые встречаются чаще всего у россиян. Как сообщал ФАН, лидером была названа непереносимость некоторых продуктов питания, а реакция на пыльцу заняла второе место.