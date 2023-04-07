В Сейме Литвы предложили ввести обязательную регистрацию связей граждан с Россией и Белоруссией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комитета по национальной безопасности и обороне Сейма Литвы Лауринас Касчюнас внес на рассмотрение парламента поправки к закону о публичных и индивидуальных интересах, предполагающие обязательное декларирование гражданами связей с РФ и Белоруссией.

Как объяснил парламентарий журналистам, поправки должны стать «стимулом к отказу от коммерческих связей с Россией и Белоруссией для тех, кто продолжает их поддерживать». Обязательную регистрацию связей с Москвой и Минском предлагается ввести для политиков, должностных лиц, государственных служащих, профессиональных военных, судей и руководителей государственных и муниципальных предприятий.

Напомним, ранее Сейм Литвы проголосовал за запрет российским гражданам покупать недвижимость в республике. Запрет касается не только российских граждан, но и компаний, которые были созданы или управляемы россиянами. Вместе с тем ограничения не коснутся тех, кто имеет временный или же постоянный вид на жительство в Литве, а также тех, кто унаследовал имущество в республике.