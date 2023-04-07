Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов озвучил новые имена участников американских военно-биологических программ на Украине.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов озвучил новые имена участников американских военно-биологических программ на Украине.

«Сегодня мы дополняем список фигурантов биологических исследований Пентагона», - сказал Кириллов в ходе брифинга.

По его словам, речь идет о главе неправительственной организации «Международный институт проблем ВИЧ и туберкулеза» в Киеве Элиоте Джейкобсе Перлмане, который непосредственно участвовал в создании лаборатории на Украине для проведения военно-биологических исследований.

Кириллов также назвал профессора Института новых патогенов при Университете штата Флорида Грега Гласса, который, по его словам, изучал распространение возбудителя туляремии на Украине. Профессор молекулярной микробиологии и иммунологии в Школе общественного здравоохранения при Университете Джонса Хопкинса Эндрю Стэнли Пекос также пополнил новый список имен.

Среди обнародованных начальником войск РХБЗ имен участников биологических исследований Пентагона есть и те, кто являются гражданами Украины. Это замглавы гендиректора Киевского областного лабораторного центра Наталия Родина и директор Украинского института исследований проблем общественного здравоохранения Елена Нестерова.

Как ранее писал сайт KP.RU, в пятницу, 7 апреля, военное ведомство РФ сообщило, что США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине, а также предупредило о риске распространения опасных патогенов на данных территориях.

Напомним, ранее стало известно, что в ходе депутатского расследования подтвердилось двойное предназначений украинских биолабораторий. В них проводили сбор опасных патогенных микроорганизмов и генетического материала. После этого, его вывозили в США для использования в целях Пентагона. Всего было организовано порядка 400 лабораторий, которые дают возможность США создавать эпидемии в различных точках планеты.