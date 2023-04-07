Иммунолог назвал первые признаки укуса клеща Фото: Мария ЛЕНЦ

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Lenta.Ru об опасности укуса клеща, отметив, что защититься от его укуса будет достаточно сложно.

Наиболее характерными реакциями при укусе клеща специалист назвал общее недомогание и сильное повышение температуры. Как отметил Крючков, на территории России обитают разные виды клеща, многие из которых передают опасные виды инфекции, вреди которых болезнь Лайма, а также клещевой энцефалит и другие.

«Если не удается избегать возможного контакта, то после каждого пребывания на природе в потенциально опасных территориях необходимо проверять, нет ли клещей, которые либо уже укусили, либо присутствуют на коже», - рассказал эксперт, отметив, что клеща необходимо аккуратно удалить, а позже обязательно обратиться за медицинской помощью.

Специалист напомнил, что клеща нужно сдать на анализ, который сможет показать, является ли насекомое зараженным.

Врач-эксперт Роман Иванов рассказал, как можно защитить детей от укусов клещей. Как писал RT, эксперт рекомендовал одевать ребенка в светлую одежду, на которой насекомые будут лучше заметны, а также наносить на нее репеллент.

Как сообщал Life.ru, заведующая консультативно-диагностическим поликлиническим отделением инфекционной больницы им. С.П. Боткина, врач-инфекционист Ольга Соколова рекомендовала пройти вакцинацию от клещевого энцефалита еще до начала сезона, чтобы избежать возможных тяжелых последствий.