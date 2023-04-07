Бьюти-эксперт Рубцова назвала мифом подстригание кончиков для более быстрого роста волос Фото: Shutterstock

Бьюти-эксперт Маргарита Рубцова в беседе с «Газета.Ru» заявила, что при постоянном подстригании кончиков, волосы не станут быстрее расти, уточнив, что скорость роста волос зависит от состояния волосяных луковиц и кожи головы, а также наследственности и гормонального фона.

Специалист заявила, что у здорового человека в среднем каждый месяц волосы растут примерно на 1 см, но от указанных факторов данный показатель может корректироваться.

«При этом у мужчин волосы растут быстрее, чем у женщин, так как кожа головы у первых более плотная, а кровообращение более активное. Однако продолжительность жизни женского волоса, как правило, вдвое больше», - отметила специалист.

Рубцова заявила, что для длины волос нужно ухаживать не только за ними, но и за кожей головы, а также за волосом изнутри. По ее словам, можно стимулировать кровообращение головы при помощи массажа кожи головы, который может также быть одной из процедур комплексного подхода.

«Не стоит отдавать предпочтение одному компоненту и с его помощью рассчитывать на результат, особенно быстрый. Как и не стоит рассчитывать на миф о том, что от подстриженных кончиков волосы тут же ускорят свой рост», - отметила она.

Эксперт также призвала «грамотно подойти и к выбору расчески», которая не должна травмировать или царапать кожу головы, а также вырывать волосы. «Ее задача - быстро распутывать волосы. Из многообразия фенов лучше выбирать мощные, с регуляцией температурного режима, чтобы не пересушивать и не травмировать волосы и кожу головы», - добавила она.

Ранее Life.ru рассказал, как надолго сохранить волосы чистыми. Среди прочего посоветовали менять наволочку раз в три дня, правильно подбирать шампунь по типу волос, а также отказаться от горячего душа и горячих укладок.