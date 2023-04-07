Задержанный в Брянской области украинский пилот арестован до 4 мая 2023 года

Постановлением Советского районного суда Брянска подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

Советский районный суд Брянска арестовал задержанного в Брянской области украинского пилота до 4 мая этого года, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

«Постановлением Советского районного суда Брянска подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 мая 2023 года», – говорится в Telegram-канале пресс-службы.

По версии следствия, 5 апреля мужчина, управляя легкомоторным самолетом типа А-22, пересек границу Украины с Россией в Клинцовском районе Брянской области и зацепился за высоковольтную линию электропередач, в связи с чем совершил вынужденную посадку. При этом пилот не имел при себе документов и разрешения на въезд в РФ.

Напомним, в Брянской области в среду, 5 апреля, в районе села Бутовск упал украинский самолет. Пилот легкомоторного самолета попытался скрыться, но его задержали пограничники. Подробности здесь на KP.RU.

Позже появилось видео допроса пилота украинского самолета, который упал в Брянской области. По словам задержанного мужчины, он является частным пилотом, не имеет отношения к Вооруженным силам Украины и не летал с тех пор, как Россия начала специальную военную операцию. Ему пообещали заплатить 50 тысяч гривен за полет в паре с ведущим самолетом на небольшой высоте и фотосъемку.