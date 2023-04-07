Гастроэнтеролог назвала разрешенное количество яиц в неделю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гастроэнтеролог, терапевт Александра Яковлева в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что норма употребления яиц для здорового человека составляет пять – семь штук в неделю, призвав не забывать о других источниках белка, среди которых мясо, рыба, птица.

Эксперт уточнила, что, если человек систематически занимается спортом, то количество яиц можно увеличить. Яковлева посоветовала употреблять только часть с желтком, а в других случаях есть только белок.

«Профессиональные бодибилдеры могут съедать до нескольких десятков яичных белков в неделю для наращивания мышечной массы», - заявила она.

Врач отметила, что некоторым людям количество яиц в рационе напротив стоит ограничить. Так, при повышенном холестерине не советуют есть более двух-трех яиц в неделю, а также необходимо быть осторожнее с болезнями желудочно-кишечного тракта и печени.

«До полутора лет лучше ограничиться одним яйцом в неделю», - рассказала специалист о питании детей, которым рекомендуют есть не более трех-четырех яиц в неделю.

Ранее польские медики посоветовали отказаться от употребления в пищу яиц людям с аллергией. Как писал ФАН, специалисты заявили, что многие люди не переносят белок или имеют аллергическую реакцию.