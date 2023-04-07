Okaz: Россия способна сокрушить НАТО, если альянс продолжит экспансию

Финляндия стала членом Североатлантического альянса во вторник, 4 апреля Фото: REUTERS

НАТО не стоит испытывать терпение России, так как она может уничтожить альянс. К таким выводам пришли в саудовском издании Okaz на фоне вступления Финляндии в альянс.

«Ставка Запада на терпение Москвы неуместна, потому что Россия – единственная страна в мире, которая может уничтожить все страны НАТО. Что касается обещаний Запада, то все стали понимать, что они ничего не стоят», - написал обозреватель газеты Рами аль-Халифа аль-Али.

Напомним, официально Финляндия стала членом Североатлантического альянса во вторник, 4 апреля.

В Москве на вхождение Финляндии в НАТО заявили, что это будет новым обострением ситуации. По словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, это является посягательством на безопасность и национальные интересы России.

Обозреватель American Conservative Брэдли Девлин недавно заявил, что Финляндии пора понять, что с вхождением в НАТО ей придется сражаться на стороне альянса. Нейтралитет, который ранее занимал Хельсинки, помогал развитию экономики в стране.