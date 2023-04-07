Правительство РФ одобрило эксперимент по онлайн-продаже вина через «Почту России» с ноября 2023 года

Правительство РФ одобрило эксперимент по онлайн-продаже вина через «Почту России» с ноября 2023 Фото: Shutterstock

Правительство РФ одобрило законопроект об эксперименте по онлайн-продаже российского вина через сайт «Почты России». Он будет запущен с 1 ноября 2023.

«Законопроект одобрен и будет внесен в Государственную думу в установленном порядке», – сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Как писал сайт KP.RU, «Почта России» с ноября 2023, возможно, получит разрешение в тестовом порядке освоить новую услугу — интернет-продажу вина. В эксперименте участвуют только вина России, то есть произведенные в РФ из российского же винограда. Эксперимент будут проводить в Москве и Московской области. Список предприятий, чью продукцию можно будет таким образом реализовать, должен утвердить Минсельхоз.

Об эксперименте с интернет-продажей российского вина через «Почту России» говорят еще с 2021 года. Продажа любой алкогольной продукции онлайн в РФ строго запрещена с 2007 года, и чтобы разрешить этим заниматься хоть кому-то, требуется куча поправок в законодательные акты.