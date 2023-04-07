Адвокат Радько предупредил, что за сломанный дорожный знак водителю грозит уголовное дело Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Гражданин, который умышленно сломал или согнул дорожный указатель, может стать фигурантом уголовного дела. Об этом в беседе с «Газета.Ru» предупредил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько, отметив также, что уголовная ответственность грозит автовладельцу, который желает украсить таким знаком свой гараж.

«Если дорожный знак будет поврежден, то есть человек его специально погнул или оторвал, это даст основание следователям усмотреть состав преступления по статье Уголовного кодекса РФ о вандализме (ст. 214)», - рассказал специалист, отметив, что в случае, когда знак был просто выдернут и его «положили на землю рядом», то об уголовном преступлении «вряд ли можно говорить».

Радько заявил, что в случае, когда не повреждена сама конструкция знака, то водителя, скорее всего, ожидает административное наказание.

«Некоторые люди любят вешать в гараже дорожные знаки как сувениры», - отметил эксперт, заявив, что в данном случае речь пойдет о преступлении по статье о краже.

Ранее главный эксперт национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александр Лыткин прокомментировал нововведения в Правила дорожного движения (ПДД). Как писал RT, эксперт призвал обратить внимание, что в новых правилах есть цветовые различия между знаками платной и бесплатной парковки.