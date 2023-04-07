Китай и Франция призвали не допустить нападений на ядерные объекты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нападения на любые ядерные объекты должны быть исключены. С таким совместным заявлением выступили Франция и Китай, по итогам переговоров президента Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина.

Пекин и Париж сошлись во мнении, что вне зависимости от геополитической обстановки, ядерные объекты должны оставаться неприкосновенными, и не могут подвергаться нападению любых сторон конфликта. Также стороны заявили, что поддерживают усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по обеспечению безопасности таких объектов в зоне действия СВО.

«Обе стороны выступают против вооруженных нападений на атомные электростанции и другие гражданские ядерные объекты», - говорится в китайско-французском коммюнике.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в МАГАТЭ разрабатывают новую стратегию защиты Запорожской атомной электростанции. Предполагается создание безопасной зоны вокруг ЗАЭС, при участии как Москвы, так и Киева.