Киберэксперт Вакулин усомнился в непробиваемости системы защиты Пентагона Фото: REUTERS

Киберэксперт Сергей Вакулин в беседе с РИАМО прокомментировал ситуацию с утечкой секретных данных по Украине, заявив, что в мире нет такой системы, которую нельзя было бы взломать, и Пентагон в данном случае не исключение.

«Если кто-то думает, что Пентагон - какая-то система, которую невозможно взломать, то он глубоко ошибается. Не существует такой системы, которую невозможно было бы взломать», - заявил специалист.

Вакулин заявил, что утечка секретных данных могла стать следствием взлома или намеренной провокации. Как он отметил, пару лет назад Пентагон привлекал легальных хакеров из ряда стран для того, чтобы найти уязвимости в своей системе. Программа размещалась на площадке HackerOne.

Политолог Петр Колчин в разговоре с телеканалом «360» заявил, что утекшие в Сеть данные еще раз показали, что именно Вашингтон «модерируют» украинский конфликт.