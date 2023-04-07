Гастроэнтеролог назвал причину вздутия живота у худых девушек Фото: Shutterstock

Гастроэнтеролог Сергей Вялов в беседе NEWS.ru заявил, что у молодых девушек, которые следят за своей фигурой и сидят на диете, часто визуально возникает вздутый живот, который, по его словам, не является болезнью, а эффектом из-за худобы.

«Когда они съедают нормальное количество еды, это становится визуально заметно за счет худобы. Еда разместилась в животе, а поскольку фигура миниатюрная, кажется, что живот надулся. Девушки считают это вздутием, хотя это просто визуально заметное проявление», - сказал эксперт, отметив, что такое вздутие не болит, а «просто является результатом миниатюрной фигуры».

Вялов также заявил что, стандартное вздутие живота происходит по двум главным причинам, среди которых нарушение микрофлоры кишечника и переедание. Как он пояснил, живот надувается из-за большого количества газов, а если вздутие происходит постоянно, то речь идет о проблемах с кишечником.