Финуслуги узнали о любимых финансовых поговорках россиян

На деньги ума не купишь. Источник: Российская нейросеть "Шедеврум"

Платформа Финуслуги провела опрос среди россиян о любимых финансовых пословицах и поговорках.

Исследование показало, что 38% респондентов чаще всего используют поговорку «Долг платежом красен». На втором месте по популярности – пословица «Копейка рубль бережет» (этот вариант выбрали 17% опрошенных). Также в топ-3 любимых народных выражений вошло «На деньги ума не купишь» - за него проголосовали 16% россиян. Кроме того, россияне отметили такие словесные изречения о деньгах: «Деньги счет любят» и «Здоров буду — и денег добуду» (по 10%), а также «Уговор дороже денег» (9%).

Копейка рубль бережет. Источник: Российская нейросеть "Шедеврум"

Исследование было проведено с помощью онлайн-опроса в апреле 2023 года по всей России. Объем выборки – 1 376 человек в возрасте от 18 лет.

«Самые распространенные и употребляемые пословицы и поговорки про деньги знакомы нам с самого детства, учат нас финансовой грамотности и влияют на принятие финансовых решений. Употребляя их, мы не всегда задумываемся и представляем в красках, как это могло бы выглядеть, поэтому мы попросили «Шедевриум» сгенерировать картинки по прямым текстовым запросам. Несмотря на то, что пользователям доступна бета-версия программы, получились интересные варианты», - отметили в пресс-службе проекта Финуслуг Московской биржи.

Долг платежом красен. Источник: Российская нейросеть "Шедеврум"

Финуслуги – финансовая платформа, созданная Московской биржей в рамках проекта «Маркетплейс» Банка России. На Финуслугах можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн в режиме 24/7, брать кредиты наличными, приобретать полисы ОСАГО, ипотечного страхования, а также народные облигации российских регионов. Пополнять вклады и счета на Финуслугах можно с помощью Системы быстрых платежей (СБП).