Си Цзиньпин назвал затягивание конфликта на Украине вредным для всех сторон Фото: Архив "КП"

Затягивание конфликта на Украине вредит всем сторонам, считает председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

«Причины украинского кризиса сложны, и любое затягивание нанесет ущерб всем сторонам. Скорейшее прекращение огня и боевых действий отвечает интересам всех сторон и целого мира. Политическое урегулирование – единственный правильный выход из ситуации», – сказал он на неформальном ужине с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По словам китайского лидера, Пекин в вопросе Украины никогда не руководствовался личными интересами, выступая за честность и справедливость. Как полагает Си Цзиньпин, стороны украинского конфликта должны взять на себя ответственность, чтобы создать условия для политического урегулирования.

Как писал сайт KP.RU, ранее Китай опубликовал план, который содержит предложения по мирному политическому урегулированию конфликта на Украине. Он включает в себя 12 пунктов, среди которых есть призыв к прекращению огня и боевых действий.