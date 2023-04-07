Си Цзиньпин предложил Макрону составить свой план по урегулированию украинского конфликта Фото: REUTERS

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону составить собственный план по урегулированию украинского конфликта. Китай готов поддержать эту инициативу. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

«Франция может внести свой конкретный план по урегулированию украинского кризиса, китайская сторона готова его поддержать», - цитирует телевидение слова председателя.

Напомним, что Макрон прибыл в Китай с политическим визитом, вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Украинский конфликт - одна из главных причин, по которой западные политики решили приехать к Си Цзиньпину.

Ранее KP.RU сообщил о том, что фон дер Ляйен и Макрон избрали тактику «плохого и хорошего полицейского» в переговорах с Си Цзиньпином, чтобы попытаться уговорить Китай не поддерживать Россию в украинском конфликте.