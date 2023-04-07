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НовостиПолитика7 апреля 2023 15:40

Что произошло за день: главные события

Cи Цзиньпин считает вредным затягивание конфликта на Украине для всех сторон
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Cи Цзиньпин считает, что затягивание конфликта на Украине вредным для всех сторо

Cи Цзиньпин считает, что затягивание конфликта на Украине вредным для всех сторо

Фото: REUTERS

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал затягивание конфликта на Украине вредным для всех сторон. По мнению политика, причины украинского кризиса сложны, и скорейшее прекращение огня и боевых действий отвечает интересам всех сторон и целого мира.

Между тем Минобороны США начало расследование в отношении утечки секретных военных документов, опубликованных в соцсетях, по наращиванию украинских вооруженных сил перед запланированным наступлением.

Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер обратился к западным наёмникам, вступившим в конфликт на Украине со стороны ВСУ и киевского режима. Он призвал их как можно скорее вернуться домой, пока не стало слишком поздно.

Тем временем дефицит бюджета России по итогам января-марта 2023 года, по предварительной оценке, составил 2,4 триллиона рублей.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил сказанную им ранее фразу «ждать осталось недолго» в контексте отношении России и Соединенных Штатов. Он отметил, что Россия и США находятся «в горячей фазе войны» и добавил, что, несмотря на это, отношения необходимо поддерживать между Москвой и Вашингтоном, так как у МИД есть надежда на то, что «у американцев проснется разум».