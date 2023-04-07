Cи Цзиньпин считает, что затягивание конфликта на Украине вредным для всех сторо Фото: REUTERS

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал затягивание конфликта на Украине вредным для всех сторон. По мнению политика, причины украинского кризиса сложны, и скорейшее прекращение огня и боевых действий отвечает интересам всех сторон и целого мира.

Между тем Минобороны США начало расследование в отношении утечки секретных военных документов, опубликованных в соцсетях, по наращиванию украинских вооруженных сил перед запланированным наступлением.

Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер обратился к западным наёмникам, вступившим в конфликт на Украине со стороны ВСУ и киевского режима. Он призвал их как можно скорее вернуться домой, пока не стало слишком поздно.

Тем временем дефицит бюджета России по итогам января-марта 2023 года, по предварительной оценке, составил 2,4 триллиона рублей.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил сказанную им ранее фразу «ждать осталось недолго» в контексте отношении России и Соединенных Штатов. Он отметил, что Россия и США находятся «в горячей фазе войны» и добавил, что, несмотря на это, отношения необходимо поддерживать между Москвой и Вашингтоном, так как у МИД есть надежда на то, что «у американцев проснется разум».