Треш-стримера Дмитрия Серова заключили под стражу на два месяца за избиение дочери, фото: соцсети

Треш-стример Дмитрий Серов арестован судом Иваново, в Ивановской области, на два месяца. Он останется в заключении до 5 июня 2023 года, по обвинению в истязаниях, причиняемых Серовым собственной дочери. Известно, что стример избивал девочку в прямом эфире.

Серова задержали 6 апреля, когда он собирался улететь из Иваново в Екатеринбург. Стример сообщил своим подписчикам, что ему нужно снять деньги, и после этого он отправится в аэропорт, однако в тот же день он был схвачен полицией. Правоохранители заинтересовались его личностью после того, как в одном из эфиров Серов вышел из себя и сильно ударил свою дочь.

За истязание дочери блогеру может грозить до семи лет лишения свободы. У Серова есть собственный канал, на котором почти миллион подписчиков. Многие из них остро отреагировали на его действия в отношении девочки.

Ранее KP.RU привёл подробную сводку о том, кто такой Дмитрий Серов, чем он известен, и как попал под арест Ивановского суда.